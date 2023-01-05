



Совбез ООН проведет экстренное заседание по поводу Храмовой горы

Совет Безопасности ООН запланировал экстренное заседание в четверг по просьбе палестинцев и других исламских и неисламских наций, чтобы выразить протест против визита израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.



Об этом сообщает Ynet.



В рамках заседания планируется потребовать прекращения "израильских экстремистских провокаций и уважения к историческому статус-кво на месте, почитаемом мусульманами и евреями".



Визит Бен-Гвира на Храмовую гору вызвал резкое осуждение со стороны всего мусульманского мира, резкий упрек со стороны Соединенных Штатов и вызвал страх перед эскалацией, поскольку палестинские группировки угрожали действовать в ответ.



Представитель ПА в ООН Рияд Мансур заявил журналистам, что имеет место не только широкое осуждение визита Бен-Гвира, но и более широкой "экстремистской среды", окружающей "самое экстремистское правительство" в истории Израиля. Он обвинил Израиль в совершении "агрессии" не только против мусульманских святынь, включая мечеть Аль-Акса, но и против христианских мест, включая кладбища.



Мансур подчеркнул, что ПА не будет удовлетворена "красивыми заявлениями, которые будут произнесены".



"Мы хотим, чтобы они были реализованы конкретным образом. Мы хотим, чтобы подобное поведение не повторилось в мечети Аль-Акса и Аль-Харам аш-Шарифе, и мы хотим гарантировать соблюдение исторического статус-кво на деле, а не только на словах", - заявил он.



