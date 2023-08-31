



Совбез ООН продлил мандат миротворцев UNIFIL в Ливане

Совет Безопасности ООН абсолютным большинством голосов поддержал продление мандата миротворцев UNIFIL в Ливане.



"За" проголосовали 13 стран, "против" - 0, Россия и Китай, как ни странно, воздержались.



Миротворческие силы ООН в Ливане следят за деятельностью "Хизбаллы" на северной границе Израиля. Продление мандата стало победой Израиля, США и ОАЭ, которые работали над тем, чтобы UNIFIL получили свободу действий. Переговоры по тексту резолюции продолжались до последнего момента. Был достигнут компромисс.



"Миротворческие силы уполномочены проводить свою операцию независимо, продолжая при этом координировать ее с правительством Ливана", - сказано в мандате.



Резолюция, одобренная Совбезом ООН, требует, чтобы ливанские военные и террористическая организация "Хизбалла" прекратили блокировать передвижение миротворческих сил и гарантировали их свободу действий.

