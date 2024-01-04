



Совбез ООН: атаки хути угрожают глобальной безопасности

Совбез ООН призвал йеменских хути немедленно прекратить атаки на корабли в Красном море и Аденском заливе.



По данным информационного агентства Reuters, члены совета в совместном заявлении предупредили, что нападения угрожают стабильности всего региона, а также свободе судоходства и глобальной безопасности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Эти нападения создают серьезные последствия для морской безопасности, международного судоходства и торговли, а также подрывают хрупкую гуманитарную ситуацию в Йемене", - сказал сказал постпред США в ООН Крис Лу.



В ходе заседания представители США, Израиля и Британии обвинили Иран в поддержке деятельности хути, а представитель Японии Казуюки Ямадзаки призвал принять меры по прекращению атак.



"Япония считает, что Совбез должен принять соответствующие меры для сдерживания дополнительных угроз со стороны хути и поддержания международного мира и безопасности", - призвал он.