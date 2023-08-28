



"Сотрясение основ". Бывший прокурор о работе комиссии по расследованию Pegasus



Бывший высокопоставленный прокурор, адвокат Давид Форер прокомментировал принятие решения о создании комиссии по расследованию применения шпионского ПО Pegasus.



Комиссия должна начать свою работу в ближайшие недели после того, как вчера вечером правительство одобрило его создание.



В интервью радио Галей Исраэль Форер сказал: "Значение комитета по проверке "дела Pegasus" настолько драматично, что если он будет работать так, как запланировано, то сами основы правоохранительной системы содрогнутся и, расследование, возможно, достигнет самых высоких уровней в правоохранительных органах за последние годы".



"Поэтому я и боюсь, что работа комиссии не начнется. Первый орган, который может этому помешать, - это офис юридического советника правительства, который может определить, что есть юридическое препятствие и комиссия является незаконной", - добавил Форер.



Ранее политический комментатор Яаков Бардуго, говоря о

создании комиссии, сказал: "Создание следственной комиссии по вопросу Pegasus - это триумф правых. Мои источники рассказывают, что в министерстве юстиции забегали, советуются с высокопоставленными юристами, ночей не спят. Йоав Телем уже проконсультировался с адвокатом. Шай Ницан и Мандельблит не спят ночами, думаю, Альшейх не спал уже несколько спокойных ночей. На улиц Салах эд-Дин (адрес министерства юстиции в Иерусалиме) очень много давления и истерии".