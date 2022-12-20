



Сотрясаются основы. Комментарий адвоката о драме на процессе Нетаниягу

Адвокат Гай Буси, эксперт по конституционно-административному праву, в беседе с Иноном Магалем и Беном Каспитом на радио 103FM по поводу показаний бывшего председателя Совета по кабельному и спутниковому телевидению в деле 4000, сказал: "Получается, что те, кто ведет судебный процесс, - кучка нерадивых людей".



Показания д-ра Ифат Бен Хай-Сегев, бывшего председателя Совета по кабельному и спутниковому телевидению, которую обвинение теперь называет враждебным свидетелем, продолжились в рамках дела 4000.



Буси убежден: "Показания Бен Хай-Сегев подрывают обвинение против Нетаниягу во взяточничестве. Это просто нечто, что ты видишь только в кино. все три последних свидетеля - профессионалы, и все утверждают, что их направляли по определенному пути и пытались ввести в заблуждение. Я спрашиваю каждого человека - один из свидетелей обвинения говорит, что ему заранее обозначили цель, по моему мнению, сами основы системы должны сотрясаться."



“Мой крик - о халатности, порой преступной, тех людей, которые пользовались "Пегасус", - сказал адвокат. "Это те, кто у нас называется качественными кадрами? Это самый важный процесс для государства, а оказывается, что те, кто эту систему применял, - кучка нерадивых людей. Как возможно, что тот, кто должен защищать нас, чья высшая цель - справедливость, делает все, чтобы осудить и "ввести в заблуждение свидетелей", чтобы принести на блюде голову Нетаниягу?"

