



Сотрудникам Еврокомиссии приказали удалить TikTok с телефонов

Европейская комиссия просит своих сотрудников удалить китайское приложение для обмена короткими видео TikTok со своих корпоративных телефонов. Об этом заявил в четверг европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон, сообщает Euractiv.



Бретон сказал на пресс-конференции, что исполнительный директор ЕС очень сосредоточен на кибербезопасности. Он отказался предоставить дополнительную информацию о том, были ли какие-либо инциденты с участием TikTok.