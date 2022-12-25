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Сотрудничество Нетаниягу и Лапида: Инициатива президента Израиля
25.12.2022 09:22 Аркадий Бочаровский

Сотрудничество Нетаниягу и Лапида: Инициатива президента Израиля


Президент Израиля Ицхак Герцог работает над совместной инициативой будущего премьер-министра Нетаниягу и лидера оппозиции Лапидом против Организации Объединенных Наций. Об этом сообщалось канал КАН 11.

Согласно сообщению, Герцог надеется на то, что  Нетаниягу и Лапид предпримут совместные действия против палестинской инициативы по получению заключения Международного суда в Гааге, который определит, считается ли израильское присутствие в Иудее и Самарии "непрерывной аннексией".

Разговор Герцога с Нетаниягу по этому вопросу состоялся после того, как Нетаниягу объявил, что ему удалось сформировать правительство. Герцог попросил Нетаниягу работать вместе с нынешним премьер-министром Лапидом,против палестинской инициативы.

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