



Сотрудничество Нетаниягу и Лапида: Инициатива президента Израиля



Президент Израиля Ицхак Герцог работает над совместной инициативой будущего премьер-министра Нетаниягу и лидера оппозиции Лапидом против Организации Объединенных Наций. Об этом сообщалось канал КАН 11.



Согласно сообщению, Герцог надеется на то, что Нетаниягу и Лапид предпримут совместные действия против палестинской инициативы по получению заключения Международного суда в Гааге, который определит, считается ли израильское присутствие в Иудее и Самарии "непрерывной аннексией".



Разговор Герцога с Нетаниягу по этому вопросу состоялся после того, как Нетаниягу объявил, что ему удалось сформировать правительство. Герцог попросил Нетаниягу работать вместе с нынешним премьер-министром Лапидом,против палестинской инициативы.