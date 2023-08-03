



Сотрудница комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде



По нашей информации, всё произошло накануне на улице Дегтярёва. 31-летний консультант по работе с архивом комитета юстиции Волгоградской области пришла к зданию, в котором располагается призывной пункт военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. С собой у неё был полный комплект поджигателя: пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.



Девушка сразу привлекла внимание патруля, охранявшего военкомат: бродила кругами вокруг здания, то и дело пялилась то в телефон, то на дом и явно нервничала, дёргая тяжёлый рюкзак. Охранники сработали на опережение. Когда они подошли к странной даме пообщаться, та не стала отпираться: показала им содержимое рюкзака и призналась, что хотела устроить поджог.



Сейчас с девушкой работают следователи, устанавливают её вероятную связь с украинскими кураторами.