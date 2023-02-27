



Сотни женщин, вдохновленных "Рассказом служанки", протестуют по всему Израилю

Сотни активистов приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Кфар-Сабе, Раанане и Кирьят-Оно, переодевшись персонажами из книги и телесериала "Рассказ служанки" в субботу вечером.



Активисты, в основном женщины, представляют несколько правозащитных организаций, включая "Создание альтернативы", "5050 за партнерство и гендерное равенство", "С тобой, Мааки" и "Я женщина".



Ранее, во время Шаббата, около сотни женщин прошли в центре Тель-Авива молчаливой демонстрацией, кульминацией которой стала городская площадь Дизенгоф.



Яркие акции протеста призваны предостеречь от превращения Израиля из эгалитарной демократии в теократию, отвергающую права женщин, подобно антиутопическому миру "Рассказа служанки", романа писательницы Маргарет Этвуд, который недавно был успешно адаптирован для телевидения.



Инсценировка быстро набрала обороты по всей стране и получила широкое освещение в израильских и международных СМИ, включая CNN, Fox News и Washington Post. а также была описана в Twitter самой Этвуд.



Пресс-секретарь организации "Создание альтернативы" Хадас Регулски выступила на демонстрации в Кфар-Сабе и сказала: "Эта коалиция подписала ряд коалиционных соглашений и представила законопроекты, значение которых для нас одно — причинение вреда женщинам, которое дестабилизирует всю страну. Тысячи женщин вызвались добровольцами, потому что поняли, что жизнь, которую они знают, в опасности".