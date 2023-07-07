



Кремль меняет кураторов: Сотни вагнеровцев направляются из Африки в Москву

Более пятисот наемников ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина покинули столицу Центральноафриканской Республики и направились в Москву, сообщает Jeune Afrique.



По данным издания, около 500 наемников были демобилизованы из Бирао, Сидо и Батангафо. Два самолета уже вылетели из аэропорта Банги. Еще один стоит наготове.



В публикации также говорится, что дальнейшее пребывание в республике командира вагнеровцев, советника президента ЦАР Виталия Перфильева остается под вопросом. Кремль решил заменить его и других кураторов наемников в стране – в том числе Александра Иванова и директора “Русского дома” Дмитрия Сытого – после мятежа Пригожина, о чем Москва уведомила власти ЦАР, сообщает Africa Vista.



Перфильев консультирует президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру по вопросам национальной безопасности. Глава государства обязан своим выживанием наемникам ЧВК, которые подавили антиправительственное восстание в 2020 году. Одновременно Перфильев является близким другом Дмитрия Уткина – правой руки Пригожина и соучредителя “Вагнера”.



По данным Politico, несмотря на то, что ЦАР – одна из беднейших стран мира, она имеет значительные запасы алмазов, золота и урана. За 2022 год ЧВК “Вагнер” значительно расширила там свою деятельность, в том числе кратно увеличив добычу золота. По оценкам США, только один из африканских рудников должен был принести Пригожину $1 миллард в год.



Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве в 2018 году. В феврале этого года посол РФ в Банги Александр Бикантов говорил, что в республике находятся 1890 российских военных инструкторов. Глава МИД Сергей Лавров, спустя несколько дней после мятежа Пригожина, заявил, что такие специалисты останутся в Африке.



По данным Wall Street Journal, делегации дипломатического ведомства летали в ЦАР, а также Мали и Сирию, чтобы заверить своих партнеров, что “операции”, которые ранее выполнялись силами наемников, продолжатся, но уже под другим руководством.