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Сотни ученых угрожают остановить экономику
10.08.2023 17:51 Алина Груднева

Сотни ученых угрожают остановить экономику

Сотни ученых присоединились к призыву остановить экономику в том случае, если из-за правовой реформы произойдет конституционный кризис в Израиле.

По словам главы Тель-Авивского университета Ариэля Пората, закон об "основании разумности" представляет собой "конституционный кризис".

"Мы, граждане страны, не должны ждать, пока наступит этот кризис. Нужно действовать, пока не стало слишком поздно. Мы должны действовать прямо сейчас", — сказал он.

Призыв главы Тель-Авивского университета поддержали около 1600 ведущих ученых Израиля.

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