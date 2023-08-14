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Сотни протестующих в мошаве Рамот, где отдыхает чета Нетаниягу
14.08.2023 19:42 Аркадий Бочаровский

Сотни протестующих в мошаве Рамот, где отдыхает чета Нетаниягу


Участники акции протеста против "правовой революции" собрались у ворот мошава близ Кинерета, размахивая израильскими флагами и надев футболки с надписями "Демократия" и "Сопротивление". 

Нетаниягу  решил отложить отпуск на один день и провести встречу с начальником генштаба Халеви на фоне обострения кризиса резервов в ЦАХАЛе

На прошлой неделе супруги провели акцию протеста в мошаве Неве-Атив на Голанских высотах, там же собрались десятки демонстрантов. Демонстранты прошли по дорожкам мошава, выкрикивая, в частности, "Правительство - преступники" и "Мы не боимся". 
 







 

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