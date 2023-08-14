



Сотни протестующих в мошаве Рамот, где отдыхает чета Нетаниягу



Участники акции протеста против "правовой революции" собрались у ворот мошава близ Кинерета, размахивая израильскими флагами и надев футболки с надписями "Демократия" и "Сопротивление".



Нетаниягу решил отложить отпуск на один день и провести встречу с начальником генштаба Халеви на фоне обострения кризиса резервов в ЦАХАЛе



На прошлой неделе супруги провели акцию протеста в мошаве Неве-Атив на Голанских высотах, там же собрались десятки демонстрантов. Демонстранты прошли по дорожкам мошава, выкрикивая, в частности, "Правительство - преступники" и "Мы не боимся".

