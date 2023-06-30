



Сотни протестующих собрались возле дома министра просвещения

Днем, 30 июня, как и ожидалось, возле домов депутатов и министров начались акции протеста против правовой реформы.



По данным Ynet, возле дома министра просвещения от "Ликуд" Йоава Киша Ход-ха-Шароне собрались сотни демонстрантов.



Ранее на этой неделе организаторы акций протеста объявили о том, что намерены увеличить количество демонстраций по всей стране.



תעודת

קישלון לשר קיש מוענקת בזאת - מחאת הוד השרון צילום @BosmatEilat pic.twitter.com/VHIqRbb6Me — לירי בורק שביט (@lirishavit) June 30, 2023

В пятницу, перед Шаббатом, они проводят демонстрации возле домов министров и депутатов. В субботу, 1 июля, акции протеста пройдут примерно в 150 местах.