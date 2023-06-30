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Сотни протестующих собрались возле дома министра просвещения
30.06.2023 14:33 Алина Груднева

Сотни протестующих собрались возле дома министра просвещения

Днем, 30 июня, как и ожидалось, возле домов депутатов и министров начались акции протеста против правовой реформы.

По данным Ynet, возле дома министра просвещения от "Ликуд" Йоава Киша Ход-ха-Шароне собрались сотни демонстрантов.

Ранее на этой неделе организаторы акций протеста объявили о том, что намерены увеличить количество демонстраций по всей стране.


В пятницу, перед Шаббатом, они проводят демонстрации возле домов министров и депутатов. В субботу, 1 июля, акции протеста пройдут примерно в 150 местах.
 

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