



Сотни протестующих собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

В преддверии выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН возле штаб-квартиры в Нью-Йорке собрались около двух тысяч человек, выступающих против правовой реформы.



Там собрались как израильтяне, так и американские евреи.



Они размахивают израильскими флагами и скандируют лозунги как на иврите, так и на английском языке: "За демократию", "Мы не боимся", "Мы не сдадимся".



В то же время, на верхнем балконе зала Генассамблеи ООН разместилась горстка сторонников Нетаниягу, которые пришли поддержать главу израильского правительства, который готовится к выступлению.