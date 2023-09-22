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Сотни протестующих собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
22.09.2023 16:22 Алина Груднева

Сотни протестующих собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

В преддверии выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН возле штаб-квартиры в Нью-Йорке собрались около двух тысяч человек, выступающих против правовой реформы.

Там собрались как израильтяне, так и американские евреи.

Они размахивают израильскими флагами и скандируют лозунги как на иврите, так и на английском языке: "За демократию", "Мы не боимся", "Мы не сдадимся".

В то же время, на верхнем балконе зала Генассамблеи ООН разместилась горстка сторонников Нетаниягу, которые пришли поддержать главу израильского правительства, который готовится к выступлению.

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