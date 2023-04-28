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Сотни протестующих собрались перед домами министров
28.04.2023 15:24 Алина Груднева

Сотни протестующих собрались перед домами министров

В пятницу, 28 апреля, под домами министров собрались сотни протестующих против правовой реформы.

Это произошло на следующий день после проведения масштабного "марша миллиона" в поддержку реформы в Иерусалиме.

По данным Ynet, акции протеста проходят перед домом министра охраны окружающей среды Идит Сильман в Реховоте. Туда пришли около 200 человек.


Под домом председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейна в Герцлии собрались около 300 человек.
В свою очередь, десятки демонстрантов пришли под дом депутата Дани Данона в Раанане, еще несколько десятков - к дому министра экономики Нира Барката в Иерусалиме.

 

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