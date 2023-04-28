



Сотни протестующих собрались перед домами министров

В пятницу, 28 апреля, под домами министров собрались сотни протестующих против правовой реформы.



Это произошло на следующий день после проведения масштабного "марша миллиона" в поддержку реформы в Иерусалиме.



По данным Ynet, акции протеста проходят перед домом министра охраны окружающей среды Идит Сильман в Реховоте. Туда пришли около 200 человек.

קבלת שבת אצל סילמן ברחובות כעת pic.twitter.com/U4EPKplMQl — לירי בורק שביט (@lirishavit) April 28, 2023

מאות מפגינים נגד המהפכה המשפטית מול בתיהם של סילמן, אדלשטיין, דנון וברקת pic.twitter.com/DhWZV59tqG — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 28, 2023

Под домом председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейна в Герцлии собрались около 300 человек.В свою очередь, десятки демонстрантов пришли под дом депутата Дани Данона в Раанане, еще несколько десятков - к дому министра экономики Нира Барката в Иерусалиме.