Сотни протестующих против судебной реформы прошли по Бруклинскому мосту – видео

Сотни израильских демонстрантов и сторонников США прошли маршем по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке в знак протеста против пересмотра правительством судебной системы.



Протестующие перешли мост, культовую достопримечательность города, с израильскими флагами и скандировали “Демократия”.



Демонстрация организована израильской группой активистов-экспатов UnXeptable. Многие демонстранты надели рубашки, представляющие израильские протестные группы. Организаторы сообщили, что более 1000 человек вышли на демонстрацию в поддержку израильских протестующих. Среди них президент округа Манхэттен Марк Левин.



“Мы видим, как наши семьи и наши друзья маршируют в жару, борясь за израильскую демократию и все наше будущее, и мы хотим послать им силу отсюда”, – заявил Шани Гранот-Лубатон, ведущий израильский организатор протестов в Нью-Йорке. “Мы не позволим этому коррумпированному правительству разлучить народ Израиля и диаспору. Израиль не будет диктатурой”.

Israeli demonstrators opposed to the government's judicial overhaul march across the Brooklyn Bridge to express support for the protest movement in Israel (credit: UnXeptable) pic.twitter.com/Gvg7xRxS1m