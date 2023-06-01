



Сотни людей в Тель-Авиве вышли на поддержку реформы судебной системы

Сотни людей проходят маршем в Тель-Авиве в поддержку запланированной правительством реформы судебной системы.



Несколько протестующих одеты в оранжевые тюремные комбинезоны и наручники и скандируют: “Нация выбрала судебную реформу”.



Протестующие говорят, что оппозиция пытается украсть победу на выборах у правительства.