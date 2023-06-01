Новости » Политика
Сотни людей в Тель-Авиве вышли на поддержку реформы судебной системы
01.06.2023 20:30 Евгения Маркова

Сотни людей в Тель-Авиве вышли на поддержку реформы судебной системы

Сотни людей проходят маршем в Тель-Авиве в поддержку запланированной правительством реформы судебной системы.

Несколько протестующих одеты в оранжевые тюремные комбинезоны и наручники и скандируют: “Нация выбрала судебную реформу”.

Протестующие говорят, что оппозиция пытается украсть победу на выборах у правительства.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы