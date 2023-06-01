Сотни людей в Тель-Авиве вышли на поддержку реформы судебной системы
Сотни людей проходят маршем в Тель-Авиве в поддержку запланированной правительством реформы судебной системы.
Несколько протестующих одеты в оранжевые тюремные комбинезоны и наручники и скандируют: “Нация выбрала судебную реформу”.
Протестующие говорят, что оппозиция пытается украсть победу на выборах у правительства.
אלפים צועדים בתל אביב בקריאה לקדם את הרפורמה המשפטית@lirankog pic.twitter.com/SkOwmf1Dml— כאן חדשות (@kann_news) June 1, 2023