



Сотни людей протестуют под домом Ганца

Вечером, 18 мая, сотни израильтян пришли под дом председателя "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганца на акцию протеста.



Демонстрация проходит в Рош-ха-Аин.



Протестующие требуют от Ганца отказаться от переговоров в резиденции президента о правовой реформе.



"Уже очевидно, что до тех пор, пока продолжаются переговоры, экономика не восстановится. Правительство грабит наши карманы на 14 миллиардов шекелей, а Ротман и Левин готовят разрушение демократии", - сказали организаторы.