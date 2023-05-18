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Сотни людей протестуют под домом Ганца
18.05.2023 21:33 Алина Груднева

Сотни людей протестуют под домом Ганца

Вечером, 18 мая, сотни израильтян пришли под дом председателя "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганца на акцию протеста.

Демонстрация проходит в Рош-ха-Аин.

Протестующие требуют от Ганца отказаться от переговоров в резиденции президента о правовой реформе.

"Уже очевидно, что до тех пор, пока продолжаются переговоры, экономика не восстановится. Правительство грабит наши карманы на 14 миллиардов шекелей, а Ротман и Левин готовят разрушение демократии", - сказали организаторы.

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