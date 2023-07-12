



Сотни летчиков поддерживают отказ от службы в резерве



Сотни членов летного состава опубликовали сегодня утром письмо поддержки пилотов, находящихся в активном резерве, выступивших с протестом против правовой революции. "Мы безоговорочно поддержим любые ваши акции протеста, включая немедленную приостановку добровольной службы!", - говорится в документе, подписанном, в частности, бывшим начальником Генштаба Даном Халуцем и майорами запаса Авиху Бен Нуном, Гилем Регевом, Даном Толковским, Нимродом Шафером и Амосом Ядлиным.



"Во вторник, 11 июля 2023 года, в государстве Израиль произошло нечто из ряда вон выходящее - Кнессет утвердил в первом чтении закон, который наносит серьезный ущерб правовой системе Израиля", - говорится в письме. "Мы отстаиваем свое право как граждан жить и растить своих детей в демократическом и еврейском государстве и требуем от правительства остановить процесс утверждения закона в Кнессете, отменить его и не выносить на второе и третье чтение".



Министр обороны Йоав Галант выступил вчера вечером против призывов к отказу от службы в резерве на фоне правовой революции. По оценкам представителей силового ведомства, если он почувствует, что компетенция военных поставлена под угрозу, то потребует от премьер-министра Нетаниягу остановить принятие закона, как он уже делал это в прошлом. "Звучащие в эти дни призывы поощрять сопротивление и прекратить добровольный призыв резервистов угрожают единству рядов, опасны и являются наградой для нашего врага", - пояснил министр обороны в своей речи, произнесенной в рамках митинга 146-й дивизии, посвященного годовщине войны Йом-Кипур.

