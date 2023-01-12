Сотни адвокатов протестуют против правовой реформы
Днем, 12 января, сотник адвокатов вышли на акцию протеста к окружному суду в Тель-Авиве.
Они протестуют против правовой реформы, план которой ранее представил министр юстиции Ярив Левин.
Демонстранты пришли под здание суда с израильскими флагами и плакатами, которые гласили: "Правовая революция обернется против нас".
Аналогичная акция протеста проходит в Нацерет.
בתל אביב ובנצרת - מאות עורכי דין מפגינים נגד המהפכה המשפטית: "זה יתהפך עלינו"— חדשות 13 (@newsisrael13) January 12, 2023
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