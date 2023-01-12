



Сотни адвокатов протестуют против правовой реформы

Днем, 12 января, сотник адвокатов вышли на акцию протеста к окружному суду в Тель-Авиве.



Они протестуют против правовой реформы, план которой ранее представил министр юстиции Ярив Левин.



Демонстранты пришли под здание суда с израильскими флагами и плакатами, которые гласили: "Правовая революция обернется против нас".



Аналогичная акция протеста проходит в Нацерет.