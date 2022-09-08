



Состояние Елизаветы II ухудшилось: семья съезжается в замок

Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и посоветовали, чтобы она оставалась под наблюдением врача.



"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под наблюдением врача. Королева чувствует себя комфортно и находится в Балморале", — говорится в заявлении Букингемского дворца.



Сейчас ряд СМИ сообщает, что в Шотландский замок Балморал, где находится королева Елизавета II, съезжается вся королевская семья.



Кроме того, сайт королевской семьи работает с перебоями из-за массового наплыва пользователей