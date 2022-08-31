



Состоялся разговор Лапида и Байдена: раскрыты детали

Премьер-министр Яир Лапид провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

По данным канцелярии главы правительства, беседа состоялась в среду, 31 августа.

Лапид и Байден обсудили переговоры по ядерному соглашению и различные усилия, направленные на то, чтобы остановить продвижение Ирана к созданию ядерного оружия.

Они также говорили о последних событиях и террористической активности Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами. Премьер-министр приветствовал президента в связи с последними ударами США в Сирии.

Стороны также обсудили продвижение двусторонних отношений в продолжение Иерусалимской декларации, а также важность тесных контактов между премьер-министром и президентом США.

Байден подчеркнул свою глубокую приверженность безопасности Государства Израиль и сохранению его потенциала против любых врагов и угроз, ближних или дальних.