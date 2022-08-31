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Состоялся разговор Лапида и Байдена: раскрыты детали
31.08.2022 22:05 Алина Груднева

Состоялся разговор Лапида и Байдена: раскрыты детали

Премьер-министр Яир Лапид провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

 
По данным канцелярии главы правительства, беседа состоялась в среду, 31 августа.
 
Лапид и Байден обсудили переговоры по ядерному соглашению и различные усилия, направленные на то, чтобы остановить продвижение Ирана к созданию ядерного оружия.
 
Они также говорили о последних событиях и террористической активности Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами. Премьер-министр приветствовал президента в связи с последними ударами США в Сирии.
 
Стороны также обсудили продвижение двусторонних отношений в продолжение Иерусалимской декларации, а также важность тесных контактов между премьер-министром и президентом США.
 
Байден подчеркнул свою глубокую приверженность безопасности Государства Израиль и сохранению его потенциала против любых врагов и угроз, ближних или дальних.

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