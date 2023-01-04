



Состоялся разговор глав МИД Израиля и Турции

В среду, 4 января, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонных разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.



Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.



Чавушогу поздравил Коэна со вступлением в должность. Главы МИД обеих стран приветствовали возвращение послов и обоюдные визиты высокопоставленных лиц, состоявшиеся в прошлом году.



Министры подчеркнули важность продолжения процесса развития отношений, в том числе экономических, между странами, и необходимость поддержания открытого диалога.



Глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность в связи с восхождением министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмову гору. Коэн ему ответил, что Израиль привержен сохранению статус-кво, и действия Бен-Гвира не означают изменения политики и свободы вероисповедания в Иерусалиме.