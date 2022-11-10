



Состоялся исторический визит командующего ВВС Израиля в Бахрейн

Начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм участвовал в конференции в Бахрейне.

Мероприятие было организовано командующим Королевскими военно-воздушными силами Бахрейна.

В конференции приняли участие заместитель командующего 9-й воздушной армией (AFCENT), командующий Центральным командованием ВМС США, Пятым флотом ВМС США и Объединенными морскими силами (NAVCENT), заместитель командующего Королевскими ВВС Бахрейна и другие высокопоставленные должностные лица из Индии, Италии, Великобритании, Бразилии и других стран.

"Этот визит является продолжением укрепления отношений и сотрудничества между Армией обороны Израиля и вооруженными силами региона, в частности с Центральным командованием США", — сказал источник в ЦАХАЛе.

Что примечательно, в феврале с историческим визитом Бахрейне посетил министр обороны Бени Ганц. Это была первая официальная поездка главы оборонного ведомства Израиля в королевство.

В то же время, самолет, на котором находилась израильская делегация, стал первым, приземлившимся в Бахрейне.