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Состоялась встреча представителей Минобороны Израиля и Германии
06.12.2022 13:36 Алина Груднева

Состоялась встреча представителей Минобороны Израиля и Германии

В понедельник, 5 декабря, состоялась встреча высокопоставленных представителей оборонных ведомств Израиля и Германии.

 
На переговорах присутствовали генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор в отставке Амир Эшель и государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии г-н Бенедикт Циммер.
 
Стороны обсудили глобальные и региональные стратегические вопросы, растущую иранскую угрозу, глобальные последствия российско-украинской войны, двустороннее оборонное сотрудничество, а также совместную заинтересованность в укреплении региональной стабильности.
 
Кроме того, обсуждалось расширение исследований, развитие предложения о поставке Германии ЗРК "Стрела-3".
 
Эшель вручил Циммеру сертификат о посадке 50 деревьев в Иерусалиме в знак признания его личной приверженности национальной обороне Израиля и его вклада в региональную стабильность.

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