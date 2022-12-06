



Состоялась встреча представителей Минобороны Израиля и Германии

В понедельник, 5 декабря, состоялась встреча высокопоставленных представителей оборонных ведомств Израиля и Германии.

На переговорах присутствовали генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор в отставке Амир Эшель и государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии г-н Бенедикт Циммер.

Стороны обсудили глобальные и региональные стратегические вопросы, растущую иранскую угрозу, глобальные последствия российско-украинской войны, двустороннее оборонное сотрудничество, а также совместную заинтересованность в укреплении региональной стабильности.

Кроме того, обсуждалось расширение исследований, развитие предложения о поставке Германии ЗРК "Стрела-3".

Эшель вручил Циммеру сертификат о посадке 50 деревьев в Иерусалиме в знак признания его личной приверженности национальной обороне Израиля и его вклада в региональную стабильность.