



Состоялась первая встреча Зеленского с премьером Армении Пашиняном

Во время визита в Италию президент Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном.



По словам президента, во время встречи с Пашиняном они подняли вопрос ситуации безопасности на Южном Кавказе. Украина со своей стороны заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.



Также, как отметил Владимир Зеленский, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты.



"У президента состоялся разговор с премьер-министром Армении. Это, кстати, был первый разговор между президентом Украины и премьер-министром Армении. Поэтому можно сказать, что момент исторический", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.