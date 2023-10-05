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Состоялась первая встреча Зеленского с премьером Армении Пашиняном
05.10.2023 16:36 Раиса Вовк

Состоялась первая встреча Зеленского с премьером Армении Пашиняном

Во время визита в Италию президент Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном.

По словам президента, во время встречи с Пашиняном они подняли вопрос ситуации безопасности на Южном Кавказе. Украина со своей стороны заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.

Также, как отметил Владимир Зеленский, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты.

"У президента состоялся разговор с премьер-министром Армении. Это, кстати, был первый разговор между президентом Украины и премьер-министром Армении. Поэтому можно сказать, что момент исторический", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

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