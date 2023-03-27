



Сосредоточиться на дипломатии: Китай отреагировал на ядерные угрозы Путина

После очередных ядерных угроз президента РФ Владимира Путина в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.



По ее словам, стороны должны "сосредоточиться на дипломатическом решении", а ядерная война “никогда не должна быть развязана”.



Представитель китайского МИДа отметила, что 5 января 2022 года лидеры ядерных держав выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что невозможно выиграть или вести ядерную войну.



"В заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", — сказала Мао Нин.



Дипломат подчеркнула, что в "нынешних обстоятельствах все стороны должны работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации".



В субботу российский лидер заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.