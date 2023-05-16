



Сорят деньгами: гневная реакция на перфоманс “Братьев по оружию”

Группа левых активистов "Братья по оружию" вызвала критику сегодня утром (вторник) после того, как они пришли на демонстрацию перед домом министра Ицхака Голдкнопфа. В ходе своего перфоманса они высыпали перед домом “кучу купюр достоинством в 200 шекелей в знак протеста против правительства, которое "разворовывает государственный бюджет и разбрасывается средствами коалиции".



אחים לנשק (עם המ"מ והסייבר ועוד) מול הבית של גולדקנופף, הבוקר pic.twitter.com/SdYjm6DKA7 — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) May 16, 2023

אחים לנשק הם ארגון גזעני שמתעמר בחרדים: pic.twitter.com/81vbmYgNvp — Daniella - דניאלה (@Daniella_Se19) May 16, 2023

Комментаторы заявили, что протест граничит с антисемитизмом и лицемерием - на фоне того, как вчера было опубликовано, что Беннет, Либерман и Лапид предложили более миллиарда шекелей депутатам-харедим Порушу и Эйхлеру в обмен на голосование с ними по бюджету.Ультраортодоксальный комментатор Исраэль Коэн написал: "Лицемеры! Сегодня утром протестующие Каплана пришли на демонстрацию перед домом министра Ицхака Голдкнопфа. Видимо, они забыли, что Лапид и Либерман согласились дать ультраортодоксам миллиард шекелей только за то, что они воздержатся от одного голосования."Шейла Фрид ответила: "Даже на демонстрации перед домом Голдкнопфа повторяется бессмысленный "спектакль" с разбрасыванием денег по земле. А теперь мнение, утверждение, что ультраортодоксы жадны и заинтересованы только в деньгах, не вносит ничего в дискуссию, но вчера в репортаже Михаэля Шемеша также было показано, что это утверждение не соответствует действительности."Шими Шефер написал: "Люди из "Братьев по оружию", которые сегодня утром протестуют против министра Голдкнопфа и разбрасывают купюры как последние антисемиты, как вы знаете, не окупились здесь, когда правительство Лапида-Беннета раздавало миллиарды Мансуру Аббасу. Это все позиция".