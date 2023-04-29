



Соратники Путина могут начать ядерную войну после его смерти, — Bild

После того, как президент Российской Федерации Владимир Путин покинет должность, в стране может начаться гражданская ядерная война. Об этом заявил собственный эксперт немецкого издания BILD Юлиан Репке 28 апреля.



По его словам, мирной передачи власти в случае смерти Владимира Путина не произойдет. Причина в том, что Кремль годами уничтожал демократически институты по всей стране.



Из страны намерено "выдавливались" все демократы и оппозиционеры и на должность президента в основном будут претендовать его нынешние соратники. Для этого будет развернута силовая борьба.



Частные армии, которые сейчас активно создают в РФ, могут стать одним из этапов подготовки к будущей гражданской войне. В частности, этим заняты министр обороны Сергей Шойгу, глава "Газпрома" Алексей Миллер и олигарх Евгений Пригожин.



Также намерения о создании собственного государства может объявить лидер Чечни Рамзан Кадыров.



"ФСБ, Росгвардия и армия также могут оказаться под контролем тех или иных олигархов и влиятельных пособников режима. Крайне маловероятно, что они окажутся на одной стороне", — заявил Юлиан Репке.



Эксперт считает, что будущая борьба за власть в РФ будет "беспощадной". Она может ограничиться точечными убийствами конкурентов, а может также вылиться в масштабный конфликт по типу гражданской войны.



При определенных сценариев может быть также применено ядерное оружие. Сценарий маловероятный, но исключать этого нельзя.



"Ясно одно: со смертью Путина точно не будет "все хорошо", на что уже и не надеются даже оптимисты. Российский диктатор сам позаботился об этом", — подытожил Юлиан Репке.



