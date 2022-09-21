



Соратники Навального поддерживают поджоги военкоматов

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального отреагировали на решение властей РФ объявить о "частичной мобилизации".



У Навального высказались в поддержку любых форм протеста и призвали россиян выходить на улицы, сообщает "Медуза".



"Если вы выходите на акции протеста - мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, какую необходимо. Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат - мы поддерживаем это и готовы тоже оказать какое-то содействие", - заявил Иван Жданов.



