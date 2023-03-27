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Соперник Starlink - компания OneWeb завершает подготовку к запуску спутникового
27.03.2023 21:02 Евгения Маркова

Соперник Starlink - компания OneWeb завершает подготовку к запуску спутникового

Президент государства Ицхак Герцог отреагировал на приостановку судебно-правовой реформы.

"Остановка пересмотра законодательства - это правильное решение. Пришло время начать откровенные, серьезные и ответственные переговоры, которые срочно приведут к успокоению обстановки и снижению напряженности.

Призываю всех проявить ответственность. Протесты и демонстрации - да, независимо от стороны. Насилие - ни в коем случае. 

Если одна сторона выиграет, государство проиграет. Мы должны сохранить единый народ и единое государство - еврейское и демократическое. Ради нашего единства и будущего наших сыновей и дочерей, нужно начать диалог здесь и сейчас. 

Резиденция президента, как наш общий дом, открыта для проведения переговоров и формирования максимально широких соглашений с целью выведения Государства Израиль из глубокого кризиса, в котором оно находится", - заявил президент Израиля.
 

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