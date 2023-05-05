



Соперник Эрдогана намерен отдать приоритет отношениям с Западом, а не с Кремлем

Кемаль Кылычдароглу, поддерживаемый шестипартийным оппозиционным альянсом, говорит, что в случае победы он принесет в Турцию свободу и демократию, чего бы это ни стоило.



"Молодежь хочет демократии", – сказал он в интервью BBC. Би-Би-Си "Они не хотят, чтобы полиция стучала в их двери ранним утром только потому, что они пишут в Twitter".



Кылычдароглу является главным соперником Эрдогана на выборах 14 мая и имеет небольшое преимущество, как показывают опросы общественного мнения. Ожидается, что эта напряженная борьба перейдет во второй тур.



Сейчас турки могут попасть в тюрьму за "оскорбление президента". Со многими так и случилось.



"Я говорю молодым людям, что они могут свободно критиковать меня. Я позабочусь о том, чтобы у них было такое право", – говорит 74-летний лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии.



Некоторые сторонники Кылычдароглу опасаются за его безопасность, но он спокоен в этом отношении.



"Быть политиком в Турции означает выбрать жизнь с риском. Я буду идти своим путем, что бы не делали Эрдоган и его союзники. Они не смогут остановить меня или испугать. Я дал обещание этому народу", – говорит политик.



По словам Кылычдароглу, он переориентирует Турцию и отдаст приоритет отношениям с Западом, а не с Кремлем.

