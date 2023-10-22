Новости » Политика
Соловьев уволил Сатановского, резко обозвавшего "антисемитку" Захарову
22.10.2023 05:45 Алина Груднева

Соловьев уволил Сатановского, резко обозвавшего "антисемитку" Захарову

Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский уволен с прокремлевского канала "Соловьев LIVE" за то, что обозвал представительницу МИД РФ Марию Захарову "спившейся шмарой" за ее антисемитские высказывания.

На канале пропагандиста Соловьева политолог выступал в качестве эксперта. 

"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем", — объявил Соловьев.

Сатановский ранее резко высказался в адрес Захаровой, беседуя с журналистом Александром Вальдманом по поводу войны в Израиле. Он заявил, что представитель МИД РФ терпеть не может Израиль.

Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин проявляет чрезмерную зависимость от арабских стран, Ирана и Турции.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы