



Соловьев уволил Сатановского, резко обозвавшего "антисемитку" Захарову

Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский уволен с прокремлевского канала "Соловьев LIVE" за то, что обозвал представительницу МИД РФ Марию Захарову "спившейся шмарой" за ее антисемитские высказывания.



На канале пропагандиста Соловьева политолог выступал в качестве эксперта.



"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем", — объявил Соловьев.



Сатановский ранее резко высказался в адрес Захаровой, беседуя с журналистом Александром Вальдманом по поводу войны в Израиле. Он заявил, что представитель МИД РФ терпеть не может Израиль.



Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин проявляет чрезмерную зависимость от арабских стран, Ирана и Турции.