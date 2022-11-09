



Соловьев - мобилизованным: Считаешь, что тебе все должны?



Пропагандист Владимир Соловьев в эфире канала «Соловьев Live» обратился к мобилизованным, недовольным условиями в воинских частях и отсутствием боевой подготовки.



«И ты будешь про себя рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою?» — заявил Соловьев.



Затем пропагандист посоветовал мобилизованным думать о собственном долге перед родиной, а не винить государство в проблемах с обмундированием и командованием.



Mr. Solovyev, while sitting in a comfortable chair in a warm office, is having a beef with mobiks who complain about their command and conditions, blaming them for not getting enough training. pic.twitter.com/GcVa4qOHsK — Dmitri (@wartranslated) November 8, 2022

«Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали. Скажем так, 30 лет современной России — эти же вопросы нельзя было задавать».Он обвинил родственников военнослужащих в том, что они работают на украинскую пропаганду, распространяя жалобы в Сети.Мобилизованных, покинувших свои позиции, журналист называет "дезертирами", грозя им уголовным наказанием.Пользователи сети указали на то, что сам Соловьев сидит в теплой студии, а его сын призывного возраста не был мобилизован.