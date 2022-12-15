



Соловьев: что делает в Совете Федерации мать Собчак?

Владимир Соловьев высказался о сенаторе Людмиле Нарусовой – матери скандальной ведущей Ксении Собчак.



Соловьев высказался о Нарусовой в студии своей программы «Полный контакт». Зрители поинтересовались, как мать Собчак оказалась в верхней палате Федерального собрания, с учетом того, что ее позиция, вероятно, во многом совпадает с воззрениями дочери. Ведущий признался, что не понимает, как Нарусова оказалась представителем Республики Тыва в Совете Федерации.



«Меня спрашивают, почему у Собчак мать в Совфеде сидит, кто ее там держит, чьи интересы она отстаивает, чем она лучше дочери. Она сенатор от Тывы – я не знаю, что она там делает. Я не понимаю», - сказал Соловьев.



Нарусова – не единственная личность в Совфеде, вызывающая вопросы у патриотической общественности из-за действий родственников, напомнил ведущий. Другим примером он назвал Ларису Пономареву, мать сбежавшего на Украину Ильи Пономарева – в течение восьми лет эта женщина являлась сенатором от Чукотки. Соловьев выразил мнение, что нынешняя ситуация стимулирует пересмотр окружения, в том числе на высоких уровнях. При этом он напомнил об относительно спокойном поведении Нарусовой, не пытающейся эпатировать на актуальных темах, в отличие от скандальной дочери.



«Наступает момент, когда необходимо пересмотреть, кто рядом с тобой, а кто предал тебя – это правда. Не мое это решение. Хотя она себя ведет потише, чем дочь. Не знаю, как и за что она голосует. Не знаю, что она такого сделала для Тывы, что Тыва считает, что она должна там быть. А что, заседала в Сенате сенатор Пономарева, а ее сынок – подонок. И чего?» - возмутился ведущий в эфире «Соловьев LIVE».