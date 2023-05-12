



Политолог: Путин устроил в Африке тайную цитадель, где хранит золото

Президент России Владимир Путин не зря расширяет экспансию в Африке,здесь он построил настоящую цитадель с запасами золота, драгоценностей и валюты. По словам российского политолога Валерия Соловья, речь идет о секретной резиденции, куда Путин планирует сбежать в случае своего политического поражения. Об этом Соловей рассказал журналистке Юлии Латыниной.



Эксперт утверждает, что африканскую "цитадель" для Путина подготовил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.



"Он ее создал, цитадель настоящую. Под землей это дворец, на поверхности – цитадель, ее взять практически невозможно. Это как раз в Центральноафриканской республике и еще в паре мест, как говорят, есть запасные пункты. Там, кстати, хранится часть золота, часть драгоценных металлов и доллары на паллетах. В физическом виде хранятся доллары на паллетах", – уточнил он.



Политолог подчеркнул, что во время внедрения "вагнеровцев" в Африку Путин вместе с Пригожиным не ожидали "пораженческого" сценарий в Украине.



“А сейчас есть ясное понимание, что война закончится в "огне и буре". Все готовятся к концу, каждый по-разному", – говорит Соловей.



По мнению эксперта, поэтому судьба "тайника" Путина под вопросом. Возможно, подавляющая часть золота вернется в Россию.



"Ведь есть люди, которые знают, где оно находится и за него отвечают", – подчеркнул Соловей.