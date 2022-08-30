Новости » Политика
Солдаты Тайваня пытались "отогнать" камнями китайские беспилотники
30.08.2022 09:41 Александр Юзовский

Солдаты Тайваня пытались "отогнать" камнями китайские беспилотники

Власти Тайваня заявили, что китайские беспилотники неоднократно пролетали вблизи островов, которые контролируются островным государством.

В сети также начало активно распространяться видео, на котором тайваньские солдаты "отгоняют" китайский дрон, бросая в него камни.


Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге для прессы подтвердил, что видел эти кадры, но не видит оснований для комментариев.

"Китайские беспилотники, летающие вблизи китайской территории, не стоит комментировать", — сказал он.

Такая позиция не устроила МИД Тайваня, в ведомстве ответили: “Есть старинная китайская пословица, которая говорит, что “незваных людей называют ворами”. Независимо от того, входят ли они через дверь или выглядывают из воздуха, тайваньский народ не хочет таких воров".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы