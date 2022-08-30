



Солдаты Тайваня пытались "отогнать" камнями китайские беспилотники

Власти Тайваня заявили, что китайские беспилотники неоднократно пролетали вблизи островов, которые контролируются островным государством.



В сети также начало активно распространяться видео, на котором тайваньские солдаты "отгоняют" китайский дрон, бросая в него камни.



ℹ️🏪➡️🇨🇳🇹🇼⬇️"No biggie," says China's FM spokesman Zhao Lijian, over a video taken by a drone from the Chinese mainland of bewildered-looking soldiers on the Kinmen island currently controlled by Taiwan, "Just a Chinese drone flying in the Chinese territory." pic.twitter.com/OAEizODdkg — World News 24 (@DailyWorld24) August 29, 2022

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге для прессы подтвердил, что видел эти кадры, но не видит оснований для комментариев."Китайские беспилотники, летающие вблизи китайской территории, не стоит комментировать", — сказал он.Такая позиция не устроила МИД Тайваня, в ведомстве ответили: “Есть старинная китайская пословица, которая говорит, что “незваных людей называют ворами”. Независимо от того, входят ли они через дверь или выглядывают из воздуха, тайваньский народ не хочет таких воров".