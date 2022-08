Солдаты Тайваня пытались "отогнать" камнями китайские беспилотники

Власти Тайваня заявили, что китайские беспилотники неоднократно пролетали вблизи островов, которые контролируются островным государством.



В сети также начало активно распространяться видео, на котором тайваньские солдаты "отгоняют" китайский дрон, бросая в него камни.



ℹ️🏪➡️🇨🇳🇹🇼⬇️"No biggie," says China's FM spokesman Zhao Lijian, over a video taken by a drone from the Chinese mainland of bewildered-looking soldiers on the Kinmen island currently controlled by Taiwan, "Just a Chinese drone flying in the Chinese territory." pic.twitter.com/OAEizODdkg