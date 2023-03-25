



Солдаты срочной службы выступили против правовой реформы

17 солдат срочной службы ЦАХАЛа позировали для видео, в котором они выражают несогласие с правовой революцией и говорят, что останутся верны ценностям ЦАХАЛа и Декларации независимости.



Участники видео, служащие в различных подразделениях ЦАХАЛа, являются частью группы из примерно 40 солдат, которые организовались в анонимный канал в Telegram по мере продвижения законодательства. Один из солдат, снявшихся в видео, дал понять: "Мы не откажемся от выполнения приказа, но мы увидели, что наша демократическая страна меняется. Мы не пошли в армию для того, чтобы смолчать о таком".

