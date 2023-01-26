



Солдаты срочной службы больше не будут охранять террористов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал главе службе управления тюрем (ШАБАС) Кэти Перри отстранить солдат и военнослужащих, проходящих обязательную службу в тюрьмах от охраны террористов, и заменить их опытными тюремными охранниками.



Это произошло после скандала с тюремщицами и других инцидентов, в ходе которых девушки, проходящие срочную службу в ШАБАС подвергались сексуальным домогательствам со стороны заключенных.



Министр постановил, чтобы его решение было выполнено в срок до шести месяцев.



Он также решил, что солдаты продолжат службу в тюрьмах, но они будут формировать второй круг безопасности без прямого контакта с заключенными охранного отделения. Его соратники утверждают, что как только он понял смысл причинения вреда женщинам в отделениях тюрьмы безопасности, он принял решение, что они будут отстранены от прямого контакта с террористами.