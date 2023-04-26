Солдатам разрешено участвовать в демонстрации миллиона: есть условия
Солдаты, находящиеся на регулярной службе в ЦАХАЛе, получили разрешение на участие в демонстрации миллиона, которая состоится завтра в Иерусалиме.
Командиры сообщили, что участие разрешено военнослужащим до звания подполковника.
Они могут посетить демонстрацию без военной экипировки. Также им запрещено участвовать в насильственных мероприятиях.
Организаторы акции в поддержку правительства и правовой реформы ожидают, что на мероприятие придут тысячи солдат.