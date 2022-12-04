



Солдат, ударивший левого активиста: главное для меня - вернуться в боевые части





Спустя неделю после инцидента в Хевроне солдат из батальона "Цабар" бригады "Гивати", ударивший левого активиста рассказал своим близким и сослуживцам о том, какую бурю эмоций он пережил в последние дни.



"Самое главное для меня - вернуться в боевые части, я не хочу опускать руки, я просто хочу вернуться к деятельности", - говорит солдат, оставаясь у себя дома. "Я хочу вернуться к анонимности, вернуться к тому, чтобы вносить свой вклад, как я это делал до сегодняшнего дня. Больше всего меня расстраивает то, что я не участвую в боевых действиях. Меня не интересует вся эта шумиха в СМИ. Это просто причиняет мне боль".



Солдат пытается объяснить, в какой обстановке действуют бойцы в Хевроне. "Мы действуем в невозможной реальности. Нас всегда хвалили за наши действия. Мне больно, что все представляется предвзято и неточно, с полуправдой. Любой, кто видел все, что там происходило, поймет, что я действовал так, как от меня ожидали".