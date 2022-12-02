



"Солдат" криминальных кланов . Портрет убийцы Юрия Волкова

В течение последней недели весь Израиль говорил об убийстве Юрия Волкова на пешеходном переходе в Холоне. Наряду с личной трагедией - внезапная смерть мужчины, у которого остались жена и дети, - возник более общий вопрос: почему в Израиле человек может быть убит посреди улицы без причины. По другую сторону этого вопроса - тот, кто нанес удар ножом, или отверткой, или шилом, - Ади Мизрахи. Изучив этого типа внимательнее, можно понять, что предупреждающие огоньки мигали давно - но никому не было дела.



Мизрахи, 22-летний житель Холона, предстал перед судом в марте прошлого года. Он был осужден за угрозы в адрес женщины, у которой он вымогал ее квартиру. "Этот инцидент не отражает его образ жизни", - постановил судья Бени Саги, заместитель председателя окружного суда Тель-Авива, и освободил его без тюремного заключения. Знакомые с Мизрахи вряд ли согласятся с подобным умозаключением. "Он жестокий человек, который работал с криминальными кланами - такими, как, как Кахлон и Абу Саиф. Он так живет с 17 лет", - описывает один из них.





Семья Кахлон специализируется на выдаче ссуд под проценты по всему Гуш-Дану - и применяла угрозы и насилие в отношении тех, кому было трудно вернуть долг. По словам людей, знающих Мизрахи, он принимал участие в выдаче ссуд. "Это была ошибка", - рассказала изданию Walla женщина, которая взяла у Мизрахи заем в сотни шекелей. По ее словам, когда у нее возникли проблемы с возвратом денег, Мизрахи потребовал, чтобы она работала на него.



Но те, кто знает Мизрахи давно, утверждают, что так было не всегда. "Он был тихим мальчиком. Стеснительным, даже застенчивым. Он всегда говорил с уважением и спокойным тоном", - вспоминал один человек, находившийся рядом с ним. По словам его знакомых, перемены наступили, когда он был подростком, причем среда, в которой он рос в Бат-Яме, оказалась решающим фактором. "В кварталах, где мы росли, было много насилия. Много наркотиков, много преступлений", - объясняют они.





В жалобе, поданной против него, женщина заявила, что Мизрахи обвинил ее в том, что она “дурно повлияла” на здоровье его отца, с которым поддерживала отношения. На основании этого он потребовал, чтобы она переписала на него принадлежащую ей квартиру в Бат-Яме. Мизрахи пришел в квартиру, запер ее и начал угрожать. Он предупредил, что в случае, если она решит жаловаться, "у него есть человек, который знает, как причинить ей боль", а затем пригрозил зарезать и даже убить ее. Под давлением Мизрахи она позвонила своему адвокату сделала распоряжение о передаче квартиры. Все это время Мизрахи стоял рядом и контролировал выполнение своих приказов. Позже он потребовал от женщины вывезти из квартиры ее вещи.



Несмотря на это серьезное преступление, после трех лет судебного процесса была заключена сделка с правосудием, в рамках которой Мизрахи признал вину. Мизрахи дали шесть месяцев общественно-полезных работ и пять месяцев условного заключения. Он также выплатил компенсацию в сумме 3000 шекелей. "Из всех данных следует, что не следует ужесточать наказание", - постановил судья и согласился с утверждением его адвоката, что преступление “не отражает образ жизни обвиняемого”. Пока суд обсуждал, соответствует и что не соответствует его образу жизни и как облегчить наказание за бандитизм, Мизрахи зарабатывал на жизнь торговлей и доставкой наркотиков клиентам.

