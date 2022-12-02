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Солдат Гивати: меня не учили бороться с анархистами
02.12.2022 07:01 Аркадий Бочаровский

Солдат Гивати: меня не учили бороться с анархистами

Портал Ynet обнародовал версию бойца бригады Гивати, который который сказал левым активистам во время инцидента в Хевроне: "Бен-Гвир наведет здесь порядок, я вас сломаю".

 Он объяснил начальству, что не был обучен обращению с израильскими гражданскими лицами, и попросил, чтобы скандал вокруг видео и его слов не повлияла на его наказание. "Мы люди, а не роботы, мы совершаем ошибки и учимся на них", - сказал он командирам. "На тренировках меня интересовало, как воевать. На уровне отдельных деталей не было разговоров о том, как бороться с анархистами".
 

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