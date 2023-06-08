



Солдат ЦАХАЛа отслеживал информацию об Иране в течение 15 лет до революции

Разведывательное подразделение ЦАХАЛа для наблюдения за Ираном обязано своим созданием иранскому израильскому иммигранту иранского происхождения, который в конце 1960-х годов готовился к превращению Тегерана из союзника Израиля в его самого яростного регионального соперника.



В то время Иран все еще находился под властью шаха. В геополитическом плане он рассматривался как современная и прогрессивная страна, союзник как США, так и Израиля. Окончательное свержение монархии и создание Исламской Республики в 1979 году стало поворотом событий, который мало кто предвидел.



Никто, кроме одного солдата. Сегодня его личность по-прежнему засекречена в рядах подразделения 8200 ЦАХАЛа. Вместо этого он известен только как SWO (res.) E.



Выросший в Тегеране, Э. столкнулся с антисемитизмом и до сих пор носит шрам на носу от нападения мусульманских жителей города, когда он был ребенком, после того как он надел ожерелье со Звездой Давида на публике.



Это побудило его совершить алию в 1961 году, после чего он и его семья оказались в трущобах в Акко.



Как он вспоминал позже, он, кажется, предвидел, что Иран впоследствии станет врагом Израиля.



"Много раз я спрашивал себя "почему?". Почему я чувствовал, что эта страна станет угрозой?", - вспоминает Э. в статье, опубликованной на сайте ЦАХАЛа. - Может быть, это из-за побоев, которым я подвергался, и ненависти, которую я испытывал. Я знаю иранский народ - мне приходилось держать в секрете свое еврейство. Я знал, что как только шах уйдет, что-то изменится - всегда существовал скрытый антисемитизм".



Однажды Э. случайно оказался в очереди на вербовку в подпольную программу военной подготовки, используя свое свободное владение фарси и арабским языком. В итоге его перевели в подразделение, которое впоследствии стало известно как 8200.



Хотя предполагалось, что он будет в основном следить за коммуникационными передачами арабских стран, однажды ему довелось прослушать передачу иранских военных.



"Я достал свой блокнот и начал писать, - вспоминает Э. - Хотя Израиль был в хороших отношениях с Ираном и, хотя это не моя работа, я решил в качестве дополнительного проекта попытаться выяснить, кто здесь общается. В итоге я установил личность высокопоставленных иранских чиновников... и сказал себе: "Когда-нибудь это пригодится".



В итоге Э. вел эти записи в течение 15 лет, заполнив этой информацией многочисленные блокноты и папки. Ему даже удалось раздобыть карту Ирана во время поездки в Тегеран.



Эта работа в конечном итоге окажется бесценной. Э. составил первый в истории ивритско-фарси военный словарь на основе своих собственных записей. В то время общедоступные ивритско-фарси-словари не содержали ни военных терминов, ни способов перевода шифров.



Словарь, созданный Э., и по сей день является основой для того, что использует подразделение 8200.



Все это достигло апогея в дни, предшествовавшие Исламской революции . Израиль хотел получить информацию о том, кто покидает Иран, чтобы помочь дипломатам МИД покинуть страну. Когда 8200 удалось разобраться в этом, Э. заметил сообщение о том, что иранский самолет, называемый на фарси словом “орел”, покинул страну – термин, который, как знал Э., относился к самолету шаха.



Другими словами: Э. узнал, что сах бежал из страны. Революция была здесь.



Затем Э. был вызван к себе своим командиром, и он сообщил, что отслеживал иранские коммуникации в течение 15 лет в качестве дополнительного проекта, который быстро стал его основной работой, на этот раз с новыми ресурсами и полным вниманием израильского военного эшелона.



Ощущение безотлагательности усилилось после взрыва автомобиля в Ливане, в результате которого погибло 59 военнослужащих ЦАХАЛа, что стало первым крупным нападением шиитской группировки на израильских солдат в этом районе.



Затем Э. собрал группу людей, которые помогали отслеживать иранские коммуникации. Он искал иранских олимов, свободно владеющих как языком, так и культурой.



Это породило взвод Кохави: отряд первоклассных радистов, хорошо осведомленных об угрозе, исходящей от Ирана. Этой группе удалось стать опорой разведки ЦАХАЛа , сумев отследить передвижение иранских сил в Сирии и Ливане.



Э. уволился из Армии обороны Израиля в 1994 г. В то же время Кохави был реорганизован, чтобы стать главной иранской ареной подразделения 8200.



