



"Сокрушительный удар". ЦАХАЛ готовится к тотальной войне



ЦАХАЛ начал двухнедельные учения "Сокрушительный удар", в ходе которых солдаты будут готовиться к боевым действиям на нескольких фронтах одновременно, с акцентом на боевые действия на северном театре против "Хизбаллы".



На этой неделе 91-я и 36-я дивизии и ВВС будут тренироваться в ведении тотальной войны на нескольких фронтах, включая стратегические атаки в глубине вражеской территории.



Военно-морские учения будут включать в себя сценарии как атаку, так и защиту от ракетной атаки на газовые месторождения на шельфе Израиля.



Министерство обороны сообщило об успешном испытании Defensive Dome (системы "Железный купол" морского базирования), проведенном совместно с компаниями Refael и Israel Aerospace Industries. Система, которая была развернута с корабля ВМС "Саар-6", должна отражать ракетные и другие угрозы в военное время, включая ракеты, БПЛА и многое другое.



В ходе учений проверялась оперативная способность солдат приводить в действие системы обороны.



Министр обороны Йоав Галант сказал: "Система "Защитный купол" - это значительный шаг вперед в развитии возможностей морской обороны Израиля. Она позволит оборонному ведомству обеспечить превосходство на флоте и свободу действий против угроз, которые усиливаются на морском театре".



Бригадный генерал (в отставке) д-р Даниэль Гольд, глава Управления исследований и разработок Министерства обороны, сказал: "Успешные испытания - это один из элементов целого ряда действий, которые мы предпринимаем для совершенствования израильских систем ПВО. Это готовит нас к будущим угрозам и к улучшению работы систем перед лицом существующих угроз. Успех этой кампании укрепляет нашу уверенность в наших системах обороны и их способности защищать обширные территории и стратегические активы Израиля на суше и на море”.