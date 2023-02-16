



Сохраняйте спокойствие: Россия готовит массированную атаку к 24 февраля

Россия планирует массированную атаку 23-24 февраля. Украина к этому готова. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



По его словам, армия РФ готовится к еще одной массированной атаке 23-24 февраля.



"Они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля сделать еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем", - рассказал Данилов.



В свою очередь главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный также прокомментировал массированный ракетный удар, который РФ нанесла по Украине в ночь на 16 февраля.



"Государство-агрессор Россия нанесло очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины [… ] Силами и средствами Вооруженных Сил Украины уничтожены 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты […] Мы выстоим и обязательно победим!", - заявил Залужный.



Напомним, во время массированных ракетных обстрелов ночью, 16 февраля, Воздушные силы уничтожили 16 из 32 российских ракет.



