



Согласован многолетний план для ЦАХАЛа

В рамках госбюджета согласован многолетний план для системы безопасности и Армии обороны Израиля.



Об этом было объявлено в совместном заявлении премьер-министра, министра финансов, министра обороны и начальника штаба ЦАХАЛа.



Данное соглашение будет регулировать вопросы, связанные с обязательной службой, усилением и вооружением ЦАХАЛа, моделью постоянной службы, зарплатой постоянного персонала, пенсиями и другими вопросами.



Это первый многолетний план с 2015 года, который позволит ЦАХАЛу готовиться к ожидаемым вызовам на ближайшие годы.

