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Согласован многолетний план для ЦАХАЛа
23.02.2023 08:03 Алина Груднева

Согласован многолетний план для ЦАХАЛа

В рамках госбюджета согласован многолетний план для системы безопасности и Армии обороны Израиля.

Об этом было объявлено в совместном заявлении премьер-министра, министра финансов, министра обороны и начальника штаба ЦАХАЛа.

Данное соглашение будет регулировать вопросы, связанные с обязательной службой, усилением и вооружением ЦАХАЛа, моделью постоянной службы, зарплатой постоянного персонала, пенсиями и другими вопросами.

Это первый многолетний план с 2015 года, который позволит ЦАХАЛу готовиться к ожидаемым вызовам на ближайшие годы.
 

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