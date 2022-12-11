



Соглашения между ЕС и Израилем под угрозой

Два находящихся на рассмотрении соглашения между Израилем и Европейским союзом могут столкнуться с препятствиями в новом правительстве из-за требования Брюсселя исключить из них Иудею, Самарию, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.



На рассмотрении находится соглашение об обмене разведданными между израильской полицией и Europol, а также соглашение с Creative Europe, предоставляющим гранты культурным проектам и учреждениям.



Оба соглашения были приостановлены за несколько недель до выборов, по причинам, не связанным с новым правительством. Однако, в обоих случаях проблемы для их подписания нужно выполнить “территориальный пункт”, и новое правительство, выступает против таких пунктов.



На вопрос о новых соглашениях, а также о том, противоречат ли они территориальным положениям в более широком смысле офисы Смотрича и Бен-Гвира ответили, что “они не знакомы с территориальными положениями, тему нужно узнать глубже, прежде чем комментировать”.



Однако, в сентябре оба подписали письмо против соглашения с Creative Europe на том основании, что оно исключает Иудею, Самарию, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Депутат от “Религиозного сионизма” Орит Штрук иницировала написание этого письма вместе с депутатом от “Ликуд” Йоавом Кишем. Около 30 человек, подписавших письмо, являются членами ожидаемой коалиции.



“Не только у меня есть возражения, но и у многих членов будущей коалиции”, – говорит Струк.