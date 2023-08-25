



Соглашение с Саудовской Аравией будет достигнуто в начале следующего года

Высокопоставленный израильский чиновник заявил 24 августа газете "Едиот Ахронот", что в переговорах между Саудовской Аравией и Израилем "достигнут прогресс" после трех визитов советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Саудовскую Аравию.



"Речь идет о мирном соглашении между Саудовской Аравией и Израилем в следующем году, по-видимому, в начале года", – сказал источник изданию.



Чиновник сообщил, что переговоры между саудовцами и американцами были сосредоточены на Иране и оборонительных средствах, которые саудовцы должны получить от американцев для защиты от Ирана. Саудовцы также попросили США подписать оборонный пакт, который должен быть ратифицирован Сенатом.



Он также добавил, что вопреки впечатлению, которое произвели высказывания Дермера, Израиль не давал согласия на гражданскую ядерную программу Саудовской Аравии. А палестинская проблема, по его словам, “еще не обсуждалась подробно, но никаких конкретных требований Израилю пока не предъявлено. Ожидается, что все сведется к экономической помощи палестинцам от саудитов и американцев”.

