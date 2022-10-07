



Соглашение с Ливаном: Аун ждет результатов переговоров Израиля и США

Президент Ливана Мишель Аун ожидает результатов переговоров американского посредника Амоса Хохштейна с Израилем по поводу соглашения о демаркации морской границы.

Об этом сообщает Walla.

Накануне военно-политический кабинет Израиля уполномочил премьер-министра Яира Лапида принимать решения в случае эскалации на северной границе Израиля без необходимости лишний раз созывать кабинет.