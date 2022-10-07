Соглашение с Ливаном: Аун ждет результатов переговоров Израиля и США
Президент Ливана Мишель Аун ожидает результатов переговоров американского посредника Амоса Хохштейна с Израилем по поводу соглашения о демаркации морской границы.
Об этом сообщает Walla.
Накануне военно-политический кабинет Израиля уполномочил премьер-министра Яира Лапида принимать решения в случае эскалации на северной границе Израиля без необходимости лишний раз созывать кабинет.
Переговоры по поводу предложенного Вашингтоном соглашения продолжаются.
Ранее стало известно, что Ливан представил Соединенным Штатам список изменений, которые он хотел бы видеть в предложении о том, как провести морскую границу с Израилем. Вице-спикер парламента Элиас Бу Сааб, не уточняя подробностей, сказал, что он представил послу США в Ливане поправки, которые хотел бы увидеть Бейрут. При этом, как отмечается, в Ливане не считают, что возможные поправки могут сорвать сделку.
В то же время глава Моссада Давид Барнеа сделал важное предупреждение о том, что "Хизбалла" может попытаться нанести удар по объектам, контролируемым Израилем, на спорном морском газовом месторождении.
Ранее стало известно, что Ливан представил Соединенным Штатам список изменений, которые он хотел бы видеть в предложении о том, как провести морскую границу с Израилем. Вице-спикер парламента Элиас Бу Сааб, не уточняя подробностей, сказал, что он представил послу США в Ливане поправки, которые хотел бы увидеть Бейрут. При этом, как отмечается, в Ливане не считают, что возможные поправки могут сорвать сделку.
В то же время глава Моссада Давид Барнеа сделал важное предупреждение о том, что "Хизбалла" может попытаться нанести удар по объектам, контролируемым Израилем, на спорном морском газовом месторождении.